Генменеджер «Флайерз» — о подписании Мичкова: это станет ключевым для нашего будущего

Генеральный менеджер «Филадельфии» Даниэль Бриер прокомментировал подписание российского нападающего Матвея Мичкова.

«Мы рады, что с Матвеем заключен контракт, и с нетерпением ждём, когда он присоединится к нашей команде в тренировочном лагере в сентябре. Мы внимательно следили за его развитием с момента драфта, и возможность подписать такого игрока, как Матвей, который обладает высоким уровнем таланта, мастерства и способностями переламывать игру, станет ключевым элементом нашего будущего» — приводит слова Бриера официальный сайт НХЛ.

Напомним, ранее «Филадельфия» сообщила, что подписала с Мичковым контракт новичка.

19-летний нападающий был выбран «Флайерз» на драфте НХЛ — 2023 в первом раунде под общим седьмым номером. В завершившемся сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) он выступал на правах аренды за «Сочи», сыграв в регулярном чемпионате 47 матчей и набрав 41 (19+22) очко.