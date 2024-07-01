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НХЛ разрешила бывшим руководителям «Чикаго» Боумэну и Кенневиллю снова работать в лиге

НХЛ разрешила бывшим руководителям «Чикаго» Боумэну и Кенневиллю снова работать в лиге
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Национальная хоккейная лига (НХЛ) разрешила бывшим сотрудникам «Чикаго Блэкхоукс» Стэну Боумэну, Джоэлю Кенневиллю и Элю МацИсааку, которые были уволены после скандала, связанного с насилием.

«НХЛ объявилат, что бывшие руководители «Блэкхокс» Стэн Боумэн, Джоэль Кенневилль и Элю МацИсааку были восстановлены в должности и теперь могут снова претендовать на работу в лиге.

Они могут быть приняты на работу после 10 июля» — написал инсайдер Фрэнк Серавалли в своём аккаунте в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, в 2021 году Боумэн был уволен с поста генерального менеджера «Чикаго» из-за скандала о насилии над 20-летним нападающим Брэдом Олдричем. Тренер Джоэль Кенневилль также был снят с должности главного тренера «Флориды Пантерз». В 2010 году, когда произошёл инценднет, он был главным тренером «Блэкхоукс».

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