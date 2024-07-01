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«Вашингтон» подписал контракт с лучшим защитником-бомбардиром «Оттавы»

«Вашингтон» подписал контракт с лучшим защитником-бомбардиром «Оттавы»
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Хоккейный клуб «Вашингтон Кэпиталз» совершил обмен с «Оттавой Сенаторз», в результате которого получил защитника Джейкоба Чикрана. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Взамен канадская команда получила защитника Ника Дженсена и выбор в третьем раунде драфта НХЛ 2026 года.

26-летний Чикран выступал за «Оттаву» с сезона — 2022/2023, после того как был обменян из «Аризоны Койотс». В прошедшем сезоне стал лучшим бомбардиром среди защитников клуба». В 82 матчах регулярного чемпионата он набрал 41 очко, отдав 27 результативных передач и забросив 14 шайб при показателе полезности «-30».

Напомним, по итогам регулярки, «Сенаторз» не смогли пробиться в розыгрыш Кубка Стэнли, так как заняли 14 место в таблице Восточной конференции, набрав 78 очков.

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