«Монреаль» заключил новое соглашение с первым номером драфта НХЛ — 2022

Хоккейный клуб «Монреаль Канадиенс» подписал новый контракт с словацким нападающим Юраем Слафковски. Об этом сообщила пресс-служба Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

20-летний Слафковски был выбран канадским клубом в первом раунде под общим первым номером на драфте НХЛ в 2022 году. Он дебютировал в лиге 12 октября того же года. В своём первом сезоне принял участие в 39 встречах регулярного чемпионата, в которых забросил четыре шайбы и отдал шесть голевых передач, набрав в общей сложности 10 баллов за результативность. В прошедшей регулярке, Слафковски сыграл во всех 82 матчах регулярного чемпионата и набрал 50 очков, записав на свой счёт 30 результативных передач и 20 голов.

Напомним, «Монераль» не пробился в плей-офф НХЛ — 2024, так как занял предпоследнее 15-е место в таблице Восточной конференции с 76 очками.