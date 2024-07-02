В «Далласе» прокомментировали переход Ильи Любушкина

Российский защитник Илья Любушкин покинул «Торонто Мэйпл Лифс» и стал игроком «Даллас Старз». Генеральный менеджер клуба Джим Нилл отреагировал на подписание защитника.

«Старз» подписали с Любушкиным трёхлетний контракт, который будет действовать до сезона-2026/2027. Трёхлетняя сделка стоит $ 9,75 млн с кэпхитом $ 3,25 млн.

«Илья привнесёт в нашу команду опыт и прочность. Он крупный, физически развитый защитник. Мы рады, что у нас уже подписан контракт на следующие три сезона», — говорится в заявлении Нилла на сайте клуба.

30-летний Любушкин перешёл в «Торонто» из «Анахайм Дакс» по ходу сезона-2023/2024. За «Торонто» хоккеист провел 19 матчей в регулярном чемпионате и отдал четыре результативные передачи. В семи играх плей-офф на его счету три балла за результативность, так же за голевые пасы.

Всего в НХЛ на счету российского защитника 352 матча в регулярных чемпионатах, в которых Любушкин набрал 47 очков — забросил пять шайб и отдал 42 результативные передачи с показателем полезности «-33».