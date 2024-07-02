В «Тампе» прокомментировали уход Стивена Стэмкоса после 16 сезонов в клубе

Генеральный менеджер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Жюльен БрисБуа высказался об уходе нападающего Стивена Стэмкоса, проведшего 16 сезонов в клубе. Вчера стало известно, что форвард подписал контракт с «Нэшвилл Предаторз».

«Я понимаю разочарование от того, что мы не смогли прийти к соглашению со Стивеном Стэмкосом по контракту, который позволил бы ему остаться в организации. Знаю, что фанаты разочарованы, знаю, что Стивен разочарован, и я разочарован. Как и все, я хотел, чтобы Стэммер остался в «Тампе» и завершил карьеру в «Лайтнинг», но, как и в случае с каждым игроком, у нас были ограничения. Я чувствовал, что мы можем выделить ему место под потолком зарплат. Очевидно, Стэммер искренен во всех своих заявлениях, говоря, что он хочет остаться в «Тампе». Это не должно подвергаться сомнению. Он определённо хотел остаться в «Тампе», но в то же время на протяжении всего нашего процесса было ясно, что у него также были финансовые ожидания, которые он ждал от нас, и в конечном итоге я почувствовал и принял решение, что, если я соглашусь на условия, которые он хотел получить, и если бы сделка была заключена, я бы не поставил нас в лучшее положение, чтобы бороться за чемпионство в будущем. В конечном счёте нам нужно принимать решения, которые отвечают интересам успеха команды», — приводит слова БрисБуа журналистка Габби Ширли в социальных сетях.

34-летний Стэмкос выступал в составе «Тампы» на протяжении всей карьеры в НХЛ (с 2008 года). Нападающий провёл за клуб 1082 матча, в которых забросил 555 шайб и отдал 582 голевые передачи, набрав в сумме 1137 баллов за результативность. Дважды вместе с «Лайтнинг» он становился обладателем Кубка Стэнли — в 2020 и 2021 годах.

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