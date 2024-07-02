«Эдмонтон» продлил на два года контракт с нападающим Адамом Хенриком

«Эдмонтон Ойлерз» продлил на два года соглашение с 34-летним нападающим Адамом Хенриком, сообщает пресс-служба «нефтяников» в социальных сетях.

Сообщается, что зарплата форварда по новому контракту составит $ 3 млн за сезон.

Канадец перешёл в «Эдмонтон» по ходу сезона-2023/2024 из «Анахайм Дакс». Всего в минувшем сезоне Хенрик сыграл в общей сложности 39 матчей за «Ойлерз» (22 в регулярном чемпионате и 17 в плей-офф), в которых набрал 16 (10+6) очков.

До перехода в канадский коллектив Хенрик защищал цвета «уток» в течении семи сезонов.

Напомним, в завершившемся сезоне «Эдмонтон» сумел дойти до финала Кубка Стэнли, где в драматичной серии уступил трофей «Флориде Пантерз» (3-4).

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