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Нападающий Маттиас Янмарк продлил на три года контракт с «Эдмонтоном»

Нападающий Маттиас Янмарк продлил на три года контракт с «Эдмонтоном»
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«Эдмонтон Ойлерз» продлил на три года соглашение со шведским нападающим Маттиасом Янмарком, сообщает пресс-служба «нефтяников» в социальных сетях.

Сообщается, что зарплата форварда по новому контракту составит $ 1,45 млн за сезон.

Всего в минувшем сезоне 31-летний Янмарк провёл 96 игр в составе «Ойлерз» (71 в регулярном чемпионате и 25 в плей-офф), в которых набрал 20 (8+12) очков. Это был второй сезон шведа в составе «нефтяников».

Напомним, в завершившемся сезоне «Эдмонтон» сумел дойти до финала Кубка Стэнли, где в драматичной серии уступил трофей «Флориде Пантерз» (3-4). Канадский коллектив смог сравнять счёт в серии после того, как проиграл три первые встречи, однако этого оказалось недостаточно для того, чтобы выиграть чемпионство.

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