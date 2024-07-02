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«Это оскорбительно». Аналитик TSN — о предложении «Тампы» Стэмкосу

«Это оскорбительно». Аналитик TSN — о предложении «Тампы» Стэмкосу
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Бывший защитник ряда клубов НХЛ и аналитик TSN Фрэнк Коррадо возмутился предложением, которое «Тампа-Бэй Лайтнинг» сделала своему многолетнему лидеру Стивену Стэмкосу по новому контракту.

«Если вы в курсе слухов относительно того, какое предложение сделала «Тампа» Стэмкосу, то это $ 3 млн в год на восемь лет… Дайте мне отдышаться, это оскорбительно», — сказал Коррадо в эфире TSN.

Напомним, вчера, 1 июля, стало известно, что Стэмкос продолжит карьеру в «Нэшвилл Предаторз».

34-летний Стэмкос выступал в составе «Тампы» на протяжении всей карьеры в НХЛ (с 2008 года). Нападающий провёл за клуб 1082 матча, в которых забросил 555 шайб и отдал 582 голевые передачи, набрав в сумме 1137 баллов за результативность. Дважды вместе с «Лайтнинг» он становился обладателем Кубка Стэнли — в 2020 и 2021 годах.

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