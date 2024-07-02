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Стала известна зарплата Самсонова в «Вегасе»

Стала известна зарплата Самсонова в «Вегасе»
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Российский голкипер Илья Самсонов, перешедший накануне из «Торонто Мэйпл Лифс» в «Вегас Голден Найтс», заработает $ 1,8 млн по однолетнему соглашению с «рыцарями», сообщает SinBin Vegas.

27-летний Самсонов выступал за «Торонто» с 2022 года. В прошедшем регулярном чемпионате НХЛ он принял участие в 40 встречах, одержал 23 победы и оформил три «сухих» матча. Коэффициент надёжности вратаря составил 3,13, а отражённых бросков – 89%. Из-за неуверенной игры в первой половине сезона россиянину даже пришлось пройти процедуру драфта отказов. В плей-офф на счету голкипера пять матчей, один победный, с коэффициентом надёжности 3,01 и 89,6% отражённых бросков.

Напомним, помимо «Торонто», за карьеру в НХЛ Самсонов также защищал цвета «Вашингтон Кэпиталз».

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