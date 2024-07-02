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«Главный вопрос дня». Журналист усомнился в решениях «Тампы» по Стэмкосу и Сергачёву

«Главный вопрос дня». Журналист усомнился в решениях «Тампы» по Стэмкосу и Сергачёву
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Журналист официального сайта НХЛ Дэн Розен усомнился в решениях менеджмента «Тампа-Бэй Лайтнинг», расставшегося со своими ключевыми игроками Стивеном Стэмкосом и Михаилом Сергачёвым.

«Мой главный вопрос дня: лучше ли будет для «Лайтнинг» в сезоне-2024/2025 с Джейком Гюнцелем и Райаном Макдоной за $ 15,75 млн вместо Стивена Стэмкоса и Михаила Сергачёва за $ 16,5 млн?» — написал Розен в социальных сетях.

Напомним, 34-летний Стэмкос, проведший в составе «молний» все свои 16 сезонов в НХЛ, подписал контракт с «Нэшвилл Предаторз». Канадца не устроило предложение «Тампы» по новому соглашению.

Михаил Сергачёв был обменян в «Юту». Россиянин пропустил почти всю вторую половину сезона из-за травмы.

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