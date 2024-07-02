«Эдмонтон» подписал контракты с форвардами Джеффом Скиннером и Виктором Арвидссоном

«Эдмонтон Ойлерз» пополнил свой состав нападающими Джеффом Скиннером и Виктором Арвидссоном, сообщает пресс-служба «нефтяников» в социальных сетях.

32-летний Скиннер, защищавший последние шесть сезонов цвета «Баффало Сэйбрз», подписал однолетнее соглашение на $ 3 млн. В минувшем сезоне он провёл 74 матча, в которых набрал 46 (24+22) очков.

Арвидссон, которому на данный момент 31 год, заключил контракт на два года с кэпхитом $ 4 млн. Последние три сезона он провёл в «Лос-Анджелес Кингз». На счету шведа в общей сложности 23 матча в завершившемся сезоне, в которых он набрал 18 (6+12) очков.

Напомним, в завершившемся сезоне «Эдмонтон» сумел дойти до финала Кубка Стэнли, где в драматичной серии уступил трофей «Флориде Пантерз» (3-4). Канадский коллектив смог сравнять счёт в серии после того, как проиграл три первые встречи, однако этого оказалось недостаточно для того, чтобы выиграть чемпионство.

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