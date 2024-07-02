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Нападающий Шон Монахан перешёл в «Коламбус»

Нападающий Шон Монахан перешёл в «Коламбус»
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«Коламбус Блю Джекетс» подписал пятилетний контракт с нападающим Шоном Монаханом, сообщает пресс-служба «жакетов» в социальных сетях.

По информации авторитетного инсайдера Пьера Лебрюна, зарплата 29-летнего канадца в клубе из Огайо составит $ 5,5 млн за сезон.

Минувший сезон Монахан начал в «Монреаль Канадиенс», однако по ходу чемпионата перешёл в «Виннипег Джетс». Суммарно в обеих командах форвард сыграл 88 матчей, в которых набрал 60 (26+34) очков. Также в сильнейшей лиге мира на счету Монахана девять сезонов в составе «Калгари Флэймз».

Напомним, в завершившемся сезоне НХЛ «Блю Джекетс» заняли последнее, восьмое место в таблице Столичного дивизиона и не попали в плей-офф.

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