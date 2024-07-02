«Рейнджерс» выменяли у «Питтсбурга» нападающего Райлли Смита

Нападающий Райлли Смит стал игроком «Нью-Йорк «Рейнджерс» в результате обмена с «Питтсбург Пингвинз», за который канадец выступал в завершившемся сезоне, сообщает пресс-служба «синерубашечников» в социальных сетях.

Взамен «пингвины» получили выбор во втором раунде на драфте НХЛ-2027, а также условный пик пятого раунда драфта 2025 года.

В сезоне-2023/2024 33-летний Смит провёл 76 матчей в регулярном чемпионате за «Питтсбург», в которых набрал 40 (13+27) очков. Его команда не смогла пробиться в плей-офф, заняв пятое место в Столичном дивизионе.

Райли Смит является обладателем Кубка Стэнли 2023 года в составе «Вегас Голден Найтс».

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