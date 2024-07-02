«Даллас» сохранил Дюшейна и подписал Брендана Смита, Мэтта Дамбу и Кейси Десмита

Минувшей ночью «Даллас Старз» провёл ряд громких сделок, по итогам которых клуб пополнил свой ростер несколькими известными именами.

Как сообщает пресс-служба «звёзд» в социальных сетях, 33-летний нападающий Мэтт Дюшейн продлил контракт с клубом на один год и $ 3 млн. В минувшем сезоне опытный хоккеист сыграл в 99 матчах за «Даллас», в которых набрал 71 (27+44) очко.

Также к техасскому клубу присоединился 29-летний защитник Мэтт Дамба, проведший сезон-2023/2024 в «Тампа-Бэй Лайтнинг», где в 23 матчах набрал 2 (0+2) очка. Соглашение рассчитано на два года с кэпхитом $ 3,75 млн.

Ещё одним новичком «Старз» стал голкипер Кейси Десмит, защищавший в минувшем сезоне цвета «Ванкувер Кэнакс», где сыграл 31 матч, отразив 89,7% бросков при коэффициенте надёжности 2,79. Контракт рассчитан на три года с кэпхитом $ 1 млн.

Третьим новичком «Далласа» стал опытный 35-летний защитник Брендан Смит, выступавший последние два сезона за «Нью-Джерси Дэвилз». В 63 матчах завершившегося сезона канадец набрал 15 (5+10) очков. Его соглашение со «звёздами» рассчитано на один год и $ 1 млн.

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