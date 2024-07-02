«Колорадо» продлил Друена, подписал Паркера Келли и отпустил Шона Уокера в «Каролину»

Нападающий «Колорадо Эвеланш» Джонатан Друен подписал новый однолетний контракт с клубом, сообщает пресс-служба «лавин» в социальных сетях.

Сообщается, что зарплата канадца по новому соглашению составит $ 2,5 млн. В 82 матчах минувшего сезона 29-летний Друен набрал 59 (19+40) очков.

Помимо этого, клуб не стал продолжать сотрудничество с защитником Шоном Уокером, который присоединился к «Каролине Харрикейнз», подписав пятилетний контракт с кэпхитом $ 3,6 млн, о чём сообщает, в свою очередь, пресс-служба «ураганов». Уокер перешёл по ходу сезона-2023/2024 в «Колорадо» из «Филадельфии Флайерз». В 29 матчах за «лавин» защитник набрал 7 (4+3) очков.

По результатам ещё одной сделки состав «Эвеланш» пополнил нападающий Паркер Келли, набравший 18 (8+10) очков в 80 матчах за «Оттаву Сенаторз» в минувшем сезоне. Соглашение рассчитано на два года.

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