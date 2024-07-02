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«Сиэтл» заключил соглашения с двумя обладателями Кубка Стэнли

«Сиэтл» заключил соглашения с двумя обладателями Кубка Стэнли
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Обладатель Кубка Стэнли в составе «Флориды Пантерз» Брэндон Монтур, а также двукратный обладатель данного трофея Чандлер Стивенсон подписали контракты с «Сиэтл Кракен», сообщает пресс-служба американской команды в социальных сетях.

30-летний Монтур провёл во «Флориде» четыре последних сезона. В чемпионском сезоне-2023/2024 канадский нападающий сыграл в общей сложности 90 матчей, в которых набрал 44 (11+33) очка.

30-летний Стивенсон выигрывал Кубок Стэнли в составе «Вегас Голден Найтс» (2023) и «Вашингтон Кэпиталз» (2018). В минувшем сезоне в составе «рыцарей» форвард провёл 82 матча, в которых набрал 52 (16+36) очка.

В сезоне-2023/2024 «Сиэтл» занял шестое место в Тихоокеанском дивизионе и не вышел в плей-офф.

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