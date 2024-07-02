ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Авангард» продлил контракт с нападающим Ильёй Рейнгардтом

«Авангард» продлил контракт с нападающим Ильёй Рейнгардтом
Комментарии

«Авангард» продлил двустороннее соглашение с нападающим Ильёй Рейнгардтом, сообщает пресс-служба «ястребов» в официальном телеграм-канале клуба.

Сообщается, что контракт рассчитан до 31 мая 2026 года.

В прошедшем сезоне 20-летний Рейнгардт провёл в составе «Авангарда» 25 матчей, в которых набрал 6 (2+4) очков. Также форвард сыграл 8 матчей в МХЛ за «Омских Ястребов», набрав 6 (3+3) очков, а также 8 матчей в ВХЛ за «Омские Крылья», в которых отметился 5 (3+2) результативными баллами.

Напомним, в сезоне-2023/2024 «Авангард» вылетел во втором раунде Кубка Гагарина, уступив в серии «Локомотиву» (3-4). Примечательно, что ходу данной серии «ястребы» уволили главного тренера Михаила Кравца.

Материалы по теме
Скончался бывший тренер «Авангарда» и хоккеист Станислав Первушин

Лучшие снайперы российского хоккея:

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android