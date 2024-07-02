Павел Дорофеев продлил контракт с «Вегасом» на два года с зарплатой $ 1,835 млн за сезон

Российский нападающий «Вегас Голден Найтс» Павел Дорофеев продлил контракт с клубом, сообщает CapFriendly.com.

По информации источника, срок соглашения составил два года с кэпхитом $ 1,835 млн.

В минувшем регулярном чемпионате НХЛ 23-летний Дорофеев провёл за «Вегас» 47 матчей, в которых записал в свой актив 13 голов и 11 результативных передач при показателе полезности «+8». Также на его счету один матч в плей-офф, в котором он не отметился результативными действиями.

Напомним, в регулярном чемпионате-2023/2024 «Вегас» занял восьмое место в Западной конференции, набрав 98 очков. В четвертьфинале плей-офф «рыцари» в серии проиграли «Даллас Старз» со счётом 3-4.

Материалы по теме Голкипер Илья Самсонов перешёл из «Торонто» в «Вегас»

Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ: