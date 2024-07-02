«Ак Барс» продлил контракт с Артемием Князевым, не выходившим на лёд в сезоне-2023/2024

Защитник «Ак Барса» Артемий Князев продлил контракт с командой из столицы Татарстана, сообщает пресс-служба клуба в официальном телеграм-канале.

В завершившемся сезоне 23-летний защитник провёл 20 матчей за «Манитобу Муз» в регулярном чемпионате АХЛ и набрал 5 (0+5) очков при 18 минутах штрафа и показателе полезности «-12». После этого игрок обороны перешёл в «Ак Барс» на правах аренды из «Виннипег Джетс». В казанском клубе Князев не провёл ни одной игры в сезоне-2023/2024.

В 2019 году защитник был выбран на драфте НХЛ под общим 48-м номером клубом «Сан-Хосе Шаркс».

Напомним, в минувшем сезоне КХЛ «Ак Барс» не смог преодолеть барьер первого раунда плей-офф, уступив в серии «Автомобилисту» (1-4).

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