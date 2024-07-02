«Торонто» подписал защитников Экман-Ларссона и Танева и продлил вратаря Мюррея

Минувшей ночью «Торонто Мэйпл Лифс» провёл ряд громких сделок, по итогам которых клуб пополнил свой ростер несколькими известными хоккеистами.

К «кленовым листьям» присоединился опытный шведский защитник Оливер Экман-Ларссон, ставший в минувшем сезоне обладателем Кубка Стэнли в составе «Флориды Пантерз». В сезоне-2023/2024 32-летний игрок провёл 104 матча, в которых набрал 38 (11+27) очков. Соглашение рассчитано на четыре года и $ 3,5 млн за сезон.

Также состав канадской команды пополнил 34-летний игрок обороны Крис Танев, в минувшем сезоне выступавший за «Калгари Флэймз» и «Даллас Старз». Суммарно за оба клуба канадец провёл в сезоне-2023/2024 94 матча, в которых набрал 21 (2+19) очко. Контракт рассчитан на шесть лет с кэпхитом $ 4,5 млн.

И, наконец, «Мэйпл Лифс» продлили контракт на один год и $ 875 тыс. с голкипером Мэттом Мюрреем, который ни разу не сыграл за основную команду в минувшем сезоне.

Самый разгромный счёт в истории хоккея с шайбой: