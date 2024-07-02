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Клубы НХЛ впервые в истории потратили суммарно более $ 1 млрд на контракты игроков за день

Клубы НХЛ впервые в истории потратили суммарно более $ 1 млрд на контракты игроков за день
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Минувшей ночью в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) открылся рынок свободных агентов, после чего состоялось множество крупных сделок.

Этот день стал первым в истории НХЛ, в который клубы лиги суммарно потратили на контракты хоккеистов более $ 1 млрд. Предыдущий рекорд был установлен в 2022 году, когда за один день команды потратили в общей сложности $ 919 млн.

Отметим, что в списках наиболее громких сделок значатся и фамилии российских игроков. Так, защитник Никита Задоров подписал контракт с «Бостон Брюинз», Илья Самсонов перешёл в «Вегас Голден Найтс», а Илья Любушкин пополнил состав «Даллас Старз». Также были и другие сделки, касающиеся хоккеистов из России.

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