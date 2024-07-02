«Тампа» подписала контракт с нападающим, ни разу не сыгравшим в плей-офф за 11 лет в НХЛ

Латвийский нападающий Земгус Гергенсонс подписал трёхлетний контракт с «Тампа-Бэй Лайтнинг», сообщает пресс-служба «молний».

Зарплата 30-летнего хоккеиста по соглашению с «Лайтнинг» составит $ 850 тыс. за сезон.

Предыдущие 11 сезонов Гиргенсонс провёл в составе «Баффало Сэйбрз» и никогда не выступал за другие клубы НХЛ. В сезоне-2023/2024 нападающий провёл 63 матча, в которых набрал 14 (8+6) очков. Отметим, что за свою карьеру в сильнейшей лиге мира Гиргенсонсу ни разу не удалось поиграть в плей-офф.

Напомним, в минувшем сезоне команда Джона Купера вылетела в первом раунде Кубка Стэнли, уступив в серии своим соседям по штату «Флориде Пантерз» (1-4).

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