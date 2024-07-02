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«Ванкувер» подписал контракты с экс-нападающими «Бостона» Дебраском и Хайненом

«Ванкувер» подписал контракты с экс-нападающими «Бостона» Дебраском и Хайненом
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«Ванкувер Кэнакс» подписал семилетнее соглашение с экс-форвардом «Бостон Брюинз» Джейком Дебраском, а также контракт на два года с ещё одним бывшим нападающим «мишек» Дэнтоном Хайненом, сообщает пресс-служба «косаток» в социальных сетях.

Кэпхит соглашения 27-летнего Дебраска составит $ 5,5 млн. В минувшем сезоне канадец сыграл 93 матча за «Бостон», набрав 51 (24+27) очко. Он провёл в составе «мишек» все свои семь сезонов в НХЛ.

28-летний Хайнен будет зарабатывать $ 2,25 млн за сезон по контракту с канадским клубом. В сезоне-2023/2024 форвард сыграл в общей сложности 82 матча за «Брюинз», в которых набрал 37 (17+20) очков.

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