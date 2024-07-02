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Агент Мамашев: первый контракт в НХЛ готов, спасибо Тренину за доверие

Агент Мамашев: первый контракт в НХЛ готов, спасибо Тренину за доверие
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Хоккейный агент Ренат Мамашев, представляющий интересы российского нападающего Якова Тренина, сообщил о том, что контракт форварда с «Миннесотой Уайлд» стал первой сделкой функционера, совершённой с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«Первый НХЛ контракт готов. Яша, спасибо за доверие!» — написал Мамашев в социальных сетях.

«Поздравления Ренату Мамашеву с его первой сделкой в НХЛ!» — отреагировал Тренин, сделав репост сообщения своего представителя.

Отметим, что контракт Тренина на 4 года и $ 3,5 млн за сезон стал самым большим в его игровой карьере. Ранее в НХЛ он выступал за «Нэшвилл Предаторз» и «Колорадо Эвеланш». Также на счету 27-летнего нападающего 21 матч в КХЛ за СКА.

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