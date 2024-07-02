«Вашингтон» подписал одного из основных защитников «Лос-Анджелеса» и двух нападающих

«Вашингтон Кэпиталз» подписал соглашения с нападающим Брэндоном Дюхаймом, форвардом Тейлором Рэддишем и защитником Мэттом Роем, сообщает пресс-служба «столичных» в социальных сетях.

27-летний Дюхайм минувший сезон провёл в «Колорадо Эвеланш», где в 29 матчах набрал 6 (2+4) очков. Контракт с «Кэпиталз» рассчитан на два года с кэпхитом $ 1,85 млн.

Соглашение с 26-летним Рэддишем, проведшим последние три сезона в «Чикаго Блэкхоукс», рассчитано на один сезон и $ 1 млн. В сезоне-2023/2024 форвард сыграл 73 матча, в которых набрал 14 (5+9) очков.

29-летний Рой выступал до этого в НХЛ только в составе «Лос-Анджелес Кингз», где провёл последние шесть сезонов. В сезоне-2023/2024 американец сыграл 86 матчей, в которых набрал 27 (5+22) очков. Контракт с «Кэпиталз» рассчитан на шесть лет. В среднем за сезон защитник будет зарабатывать $ 5,75 млн.

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