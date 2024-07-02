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«Баффало» подписал многолетний контракт с нападающим Джейсоном Цукером

«Баффало» подписал многолетний контракт с нападающим Джейсоном Цукером
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Нападающий Джейсон Цукер подписал пятилетний контракт с «Баффало Сэйбрз», сообщает пресс-служба «клинков» в социальных сетях.

В среднем за сезон по контракту со своим новым клубом 32-летний хоккеист будет зарабатывать $ 5 млн.

Минувший сезон Цукер провёл в составе «Аризоны Койотс» и «Нэшвилл Предаторз». Суммарно в сезоне-2023/2024 форвард сыграл 75 матчей, в которых набрал 35 (15+20) очков. Также за карьеру в НХЛ американец защищал цвета «Питтсбург Пингвинз» и «Аризоны Койотс».

Отметим, что «Сэйбрз» не могут выйти в плей-офф уже 13 сезонов подряд, что является антирекордной серией в НХЛ. Последнее участие «Баффало» в кубковых матчах пришлось на 2011 год.

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