«Салават Юлаев» подписал контракт с нападающим системы «Вегаса»

«Салават Юлаев» подписал соглашение с канадским нападающим Шелдоном Ремпалом, сообщает пресс-служба КХЛ.

Контракт с игроком, проведшим последние два сезона в системе «Вегас Голден Найтс», рассчитан на один год.

В минувшем сезоне 28-летний Ремпал провёл 63 матча в регулярном чемпионате АХЛ в составе «Хендерсон Сильвер Найтс», в которых набрал 46 (27+19) очков. Также канадский нападающий провёл девять матчей в НХЛ за «Вегас», набрав 3 (2+1) результативных балла.

Напомним, в сезоне-2023/2024 «Салават Юлаев» вылетел в первом раунде Кубка Гагарина, уступив в серии «Трактору» (2-4). Уфимцы не могут преодолеть барьер первого раунда плей-офф два сезона подряд.

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