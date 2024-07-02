«Его качества очень важны для нас». В «Бостоне» прокомментировали подписание Задорова

Генеральный менеджер «Бостон Брюинз» Дон Суини прокомментировал подписание российского защитника Никиты Задорова.

«Качества, которые привносит Задоров, важны для нас. Уровень его игры вырос благодаря тому, что в плей-офф он выходил в топ-4 против лучших игроков соперника. В начале своей карьеры он нередко терялся по ходу игр. Сейчас он действительно понимает свою роль.

Я думаю, что работа с Дэррилом Саттером в «Калгари» была очень важна для него в этом отношении. Этот период помог ему оценить собственные возможности. В «Ванкувере» мы увидели в нём то, каким игроком он может быть.

Он прибавил, и мы считаем, что в нашем составе он может быть эффективен в паре с разными игроками – в зависимости от видения Джима Монтгомери (главного тренера. — Прим. «Чемпионата»).

Он очень рад присоединиться к команде. И мы были рады его пригласить», — приводит слова Суини пресс-служба «Брюинз».

Напомним, в завершившемся плей-офф НХЛ Задоров принял участие в 13 матчах за «Ванкувер Кэнакс», в которых записал в свой актив четыре гола и четыре результативные передачи при показателе полезности «+3». В регулярном чемпионате — 2023/2024 защитник, помимо «Кэнакс», выступал за «Калгари Флэймз». Всего он провёл 75 игр, в которых забросил шесть шайб и отдал 14 результативных передач, набрав 20 очков.

Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ: