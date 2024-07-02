«Тампа-Бэй» подписала с защитником Виктором Хедманом контракт на общую сумму $ 32 млн

«Тампа-Бэй Лайтнинг» подписала с защитником Виктором Хедманом четырёхлетний контракт на общую сумму $ 32 млн с кэптихом $ 8 млн в год, сообщает пресс-служба клуба. Новый контракт будет действовать с сезона-2025/2026 и продлится до сезона-2028/2029.

33-летний Хедман сделал 63 передачи и набрал 76 очков в 78 матчах сезона-2023/2024. Шведский защитник набрал 31 очко в большинстве и завершил сезон с показателем полезности «+18». Он занял четвёртое место среди всех защитников НХЛ по результативным передачам, пятое по очкам, шестое по очкам в большинстве и восьмое – по среднему времени на льду (24.48). Хедман лидировал среди всех хоккеистов «Лайтнинг» по среднему игровому времени на льду, занимая второе место по передачам и четвёртое как по очкам, так и по очкам в большинстве.

Хедман за карьеру провёл 1052 матча в НХЛ и набрал 728 (156+572) очков с показателем полезности «+175».