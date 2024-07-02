Александр Барабанов стал клиентом хоккейного агентства Winners, работающего с игроками КХЛ

Нападающий Александр Барабанов стал клиентом хоккейного агентства Winners, сообщает официальный телеграм-канал. Агентство занимается трудоустройством хоккеистов в КХЛ. По окончании прошлого сезона «Сан-Хосе» принял решение не продлевать контракт с Барабановым.

29-летний Барабанов сильно сдал в результативности по сравнению с прошлым сезоном. Российский нападающий в прошедшем регулярном сезоне провёл 46 матчей, в которых забросил четыре шайбы и отдал девять результативных передач с показателем полезности «-24». В прошлом сезоне-2022/2023 Барабанов набрал рекордные для себя 47 (15+32) очков в 68 матчах.

Всего в НХЛ Барабанов провёл 206 матчей, в которых набрал 107 очков — забросил 32 шайбы и отдал 75 результативных передач.