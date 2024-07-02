«Баффало» подписал контракт с вратарём Джеймсом Раймером

«Баффало» подписал контракт с голкипером Джеймсом Раймером. Как сообщает пресс-служба клуба, соглашение рассчитано сроком на один год с зарплатой в $ 1 млн.

В «Детройте» Раймер показал результат 11-8-2 в 25 играх с коэффициентом надёжности 3,11 и 90,4% отражённых бросков, сделав два шат-аута. Эти цифры значительно улучшились после провального сезона-2022/2023 в «Сан-Хосе», когда голкипер отразил лишь 89% бросков в 43 играх.

За свою 14-летнюю карьеру 36-летний голкипер провёл 501 игру, в которой одержал 215 побед с коэффициентом надёжности 2,88, 91% отражённых бросков и 30 «сухими» матчами. В плей-офф голкипер провёл лишь 10 матчей, одержав пять побед с коэффициентом надёжности 2,7 и 91% отражённых бросков.