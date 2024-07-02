Бывший российский нападающий Павел Дацюк принял участие в лагере развития проспектов «Детройта». Форвард с 2001 по 2016 год выступал за «Детройт Ред Уингз» и недавно был введён в Зал хоккейной славы. Дацюк принял участие в ледовой тренировке молодых игроков системы клуба.

Дацюк — двукратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Ред Уингз» (2002, 2008). Он выигрывал «Селке Трофи» как лучший оборонительный нападающий лиги три сезона подряд (2007–2010 гг.) и «Леди Бинг Трофи» как игрок, продемонстрировавший спортивное мастерство и джентльменское поведение в сочетании с высокими игровыми качествами четыре сезона подряд (2006–2009 гг.).

Дацюк стал 10-м отечественным хоккеистом, выбранным в Зал славы хоккея.