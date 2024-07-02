Стал известен сменщик Сергея Бобровского во «Флориде» на следующий сезон НХЛ

«Флорида» заключила с голкипером Крисом Дриджером однолетний контракт, сообщает пресс-служба клуба. Голкипер уже выступал за «Пантерз» с 2019 по 2021 год.

30-летний Дриджер участвовал в двух играх за «Сиэтл Кракен» в сезоне-2023/2024. Он также сыграл 39 матчей регулярного сезона Американской хоккейной лиги за «Коачеллу», отражая 91,7% процентов бросков.

Дриджер за свою карьеру принял участие в 67 матчах регулярного сезона НХЛ за «Оттаву Сенаторз» (с 2014 по 2017 год), «Флориду Пантерз» (с 2019 по 2021 год) и «Сиэтл Кракен» (с 2021 по 2024 год). Голкипер одержал 31 победу с 91,7% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 2,45.

Напомним, в прошедшем сезоне «Флорида» впервые в своей истории стала обладателем Кубка Стэнли.