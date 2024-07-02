ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Стал известен сменщик Сергея Бобровского во «Флориде» на следующий сезон НХЛ

Стал известен сменщик Сергея Бобровского во «Флориде» на следующий сезон НХЛ
Комментарии

«Флорида» заключила с голкипером Крисом Дриджером однолетний контракт, сообщает пресс-служба клуба. Голкипер уже выступал за «Пантерз» с 2019 по 2021 год.

30-летний Дриджер участвовал в двух играх за «Сиэтл Кракен» в сезоне-2023/2024. Он также сыграл 39 матчей регулярного сезона Американской хоккейной лиги за «Коачеллу», отражая 91,7% процентов бросков.

Дриджер за свою карьеру принял участие в 67 матчах регулярного сезона НХЛ за «Оттаву Сенаторз» (с 2014 по 2017 год), «Флориду Пантерз» (с 2019 по 2021 год) и «Сиэтл Кракен» (с 2021 по 2024 год). Голкипер одержал 31 победу с 91,7% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 2,45.

Напомним, в прошедшем сезоне «Флорида» впервые в своей истории стала обладателем Кубка Стэнли.

Материалы по теме
Второй вратарь «Флориды» Столарз перешёл в «Торонто»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android