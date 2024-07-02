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«Питтсбург» сделал контрактное предложение Владимиру Тарасенко

«Питтсбург» сделал контрактное предложение Владимиру Тарасенко
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Нападающий Владимир Тарасенко может перейти в «Питтсбург». Журналист «Пингвинз» Джош Йох в своей соцсети сообщил, что клуб сделал контрактное предложение россиянину, которым интересуются ещё несколько клубов. Под потолком зарплат у «Питтсбурга» есть ещё $ 4,3 млн.

Ранее Тарасенко стал обладателем Кубка Стэнли в составе «Флориды» и по окончании сезона оказался неограниченно свободным агентом.

32-летний Тарасенко стал пятым россиянином в истории НХЛ, завоёвывавшим Кубок Стэнли с разными клубами. Ранее это делали Сергей Зубов («Нью-Йорк Рейнджерс»/«Даллас Старз»), Сергей Немчинов («Нью-Йорк Рейнджерс»/«Нью-Джерси Дэвилз»), Олег Твердовский («Нью-Джерси Дэвилз»/«Каролина Харрикейнз») и Иван Барбашёв («Сент-Луис Блюз»/«Вегас Голден Найтс»).

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