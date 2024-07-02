Нападающий Никита Гусев принял участие в лагере развития «Нью-Джерси», сообщает журналист «Дэвилз» Джеймс Николс на своей странице в социальной сети. Ранее сообщалось, что российский форвард планирует подписать контракт с одним из клубов НХЛ. Гусев уже выступал за «Нью-Джерси» с 2019 по 2021 год.

В прошлом сезоне Гусев провёл за московское «Динамо» 77 игр и набрал 99 (26+73) очков. В прошедшем регулярном чемпионате КХЛ Гусев установил рекорд по количеству очков, набранных за один регулярный сезон. Форвард набрал 89 (23+66) очков в 68 матчах. В розыгрыше Кубка Гагарина — 2024 Никита сыграл девять матчей, в которых записал на свой счёт 10 (3+7) очков. Гусев был признан самым ценным игроком прошедшего регулярного чемпионата.