«Оттава» подписала контракт с нападающим Дэвидом Перроном на общую сумму $ 8 млн

«Оттава» подписала контракт с нападающим Дэвидом Перроном. Как сообщает пресс-служба клуба, двухлетний контракт с 36-летним форвардом подписан на общую сумму $ 8 млн с кэпхитом $ 4 млн.

В своём последнем сезоне за «Ред Уингз» Перрон сыграл 76 матчей регулярного чемпионата, в которых забил 17 голов и сделал 30 передач, набрав в общей сложности 47 очков. За 1131 игру за карьеру Перрон забил 310 голов, сделал 458 передач и набрал 768 очков.

Задрафтованный под 26-м номером командой «Сент-Луис Блюз» на драфте НХЛ 2007 года Перрон поделил свою карьеру в НХЛ между «Сент-Луисом», «Эдмонтоном», «Питтсбургом», «Анахаймом», «Вегасом» и «Детройтом». Всего за карьеру он провёл 104 игры в плей-офф и набрал 61 (24+37) очко.

Перрон стал обладателем Кубка Стэнли с «Сент-Луис Блюз» в 2019 году.