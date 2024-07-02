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Депутат Госдумы РФ предложил представить Сергея Бобровского к государственной награде

Депутат Госдумы РФ предложил представить Сергея Бобровского к государственной награде
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Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищёв призвал вручить государственную награду вратарю «Флориды» Сергею Бобровскому за выигрыш Кубка Стэнли и празднование победы с российским флагом. Голкипер на чемпионском параде облачился в флаг России.

«Мы поздравляем весь русский хоккей, всех россиян, которые болели, и самого Бобровского, его семью. Это знаменательная победа в столь непростое время для всего российского спорта. Вдвойне приятно, что Бобровский не стесняется своей национальности! Если это и не героический поступок, но осознанный поступок с флагом. Это говорит о том, что это сильный гражданин Российской Федерации. Мы должны гордиться такими спортсменами.

Надо представить Бобровского к государственной награде! Его нужно отметить. Федерация хоккея должна выступить инициатором. Да и мы знаем их президента, который является депутатом Госдумы. Если они не выступят с такой инициативой, то выступит наш комитет», — цитирует Свищёва Legalbet.

Всего в завершившемся плей-офф Бобровский провёл 24 матча, в которых отражал 90,6% бросков в среднем за игру при коэффициенте надёжности 2,32 и двух шат-аутах. Бобровский — двукратный обладатель приза лучшему вратарю регулярного чемпионата НХЛ — «Везина Трофи» (2013, 2017); первый российский вратарь, завоевавший эту награду, и единственный российский вратарь, получивший её дважды.

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