Никита Задоров попросил не называть его Big Z в «Бостоне» из-за Здено Хары

Российский защитник Никита Задоров попросил не называть его Big Z в «Бостоне» из-за легенды клуба Здено Хары, носившего это прозвище ранее. Россиянин подписал шестилетний контракт с «Брюинз» на общую сумму $ 30 млн.

«В прошлых клубах люди называли меня Big Z (Большой Зи. — Прим. «Чемпионата»). Пожалуйста, не называйте меня так никогда. Я думаю, что даже и наполовину не так крут как Здено Хара. Он просто невероятен. Это один из лучших защитников в истории НХЛ», – цитирует Задорова пресс-служба клуба.

Словацкий гигант выступал за «Бостон» на протяжении 14 сезонов в НХЛ и выиграл с командой Кубок Стэнли в 2011 году. Напомним, в завершившемся плей-офф НХЛ Задоров принял участие в 13 матчах за «Ванкувер Кэнакс», в которых записал в свой актив четыре гола и четыре результативные передачи при показателе полезности «+3». В регулярном чемпионате — 2023/2024 защитник, помимо «Кэнакс», выступал за «Калгари Флэймз». Всего он провёл 75 игр, в которых забросил шесть шайб и отдал 14 результативных передач, набрав 20 очков.