«Рейнджерс» подписали контракт с сыном главного тренера «Трактора»

«Нью-Йорк Рейнджерс» подписал двухлетний контракт с защитником Кейси Фицджеральдом и однолетний контракт с нападающим Бо Гру, сообщает пресс-служба клуба. Бо является сыном нового главного тренера «Трактора» Бенуа Гру.

27-летний Фицджеральд в сезоне-2023/2024 сыграл 69 матчей за «Шарлотт Чекерс» из Американской хоккейной лиги (АХЛ), забив четыре гола, сделав 17 передач и набрав 21 очко. Среди защитников «Шарлотт» он занял третье место по очкам и передачам.

24-летний Гру в прошлом сезоне провёл 45 матчей за «Анахайм Дакс», сделав две результативные передачи. В 65 играх за карьеру в НХЛ, все за «Дакс», он забил один гол и сделал четыре передачи, набрав пять очков.

В прошлом сезоне «Рейнджерс» в финале Восточной конференции проиграли «Флориде» в шести матчах.