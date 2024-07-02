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Семейные обстоятельства могут стать препятствием обмена капитана «Рейнджерс» Трубы

Семейные обстоятельства могут стать препятствием обмена капитана «Рейнджерс» Трубы
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Семейные обстоятельства могут стать препятствием обмена капитана «Рейнджерс» Джейкоба Трубы. Как сообщает New York Post, ординатура жены Трубы в одной из больниц Нью-Йорка была продлена на следующий год. Ранее в СМИ сообщалось о желании «Рейнджерс» обменять защитника, а одним из вероятных кандидатов назывался «Детройт».

Ещё одним препятствием к возможному обмену может стать недавнее рождение ребёнка в семье защитника «Рейнджерс». Другие клубы лиги в курсе о сложившихся обстоятельствах и, вероятно, дождутся завершения ординатуры жены Трубы. Действующий контракт Трубы с кэпхитом $ 8 млн действует до конца сезона-2025/2026.

В прошедшем сезоне Труба набрал 22 (3+19) очка при показателе полезности «-4» в 69 матчах чемпионата НХЛ. По итогам регулярного сезона-2023/2024 Труба выиграл индивидуальную награду имени Марка Мессье, вручаемую хоккеисту, который продемонстрировал выдающиеся лидерские качества на льду и за его пределами по итогам прошедшего регулярного сезона.

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