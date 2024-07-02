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«Барыс» заключил контракт с нападающим Дамиром Жафяровым

«Барыс» заключил контракт с нападающим Дамиром Жафяровым
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«Барыс» заключил контракт с нападающим Дамиром Жафяровым. Как сообщает пресс-служба КХЛ, соглашение с форвардом рассчитано сроком на один сезон.

Напомним, 30-летний форвард покинул «Авангард» по окончании контракта в конце прошлого чемпионата. По ходу сезона Жафяров перешёл из «Ак Барса» в «Авангард». За омский клуб в регулярке форвард провёл 25 матчей, в которых набрал 15 (4+11) очков. В розыгрыше Кубка Гагарина — 2024 Жафяров принял участие в 12 матчах, где отметился четырьмя результативными передачами.

Всего в КХЛ Жафяров провёл 642 матча, в которых набрал 332 очка — забросил 133 шайбы и отдал 199 результативных передач. Нападающий выступал за новокузнецкий «Металлург», ЦСКА, «Сибирь», «Адмирал», «Торпедо», СКА, «Ак Барс» и «Авангард».

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