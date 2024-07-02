Кожевников объяснил, почему легионеры КХЛ не привозят на родину Кубок Гагарина

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников рассказал, почему иностранные хоккеисты после завоевания в КХЛ Кубка Гагарина не привозят трофей на родину. В НХЛ каждому игроку победившей команды даётся возможность привезти Кубок Стэнли на родину.

«Есть два варианта: или мы рекламируем НХЛ, или мы рекламируем Кубок Гагарина. По российским городам его возят. У иностранцев, значит, желания везти его к себе нет. Другая реклама, другой уровень. Все сильнейшие играют в НХЛ, сильнейший Кубок тоже в НХЛ. У нас играют иностранцы, да, но не везут Кубок к себе. Это же всё шоу, реклама. Надо поднимать статус КХЛ. И политические вещи играют большую роль», — цитирует Кожевникова Legalbet.

В прошедшем сезоне КХЛ обладателем Кубка Гагарина стал магнитогорский «Металлург». Российским хоккеистам «Флориды Пантерз» в этом году не разрешили привезти Кубок Стэнли в Россию по политическим соображениям. В последний раз главный трофей НХЛ в Россию привозили игроки «Тампа-Бэй» в 2021 году.