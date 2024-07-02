Маршессо: не думаю, что «Вегас» сделал всё возможное, чтобы оставить меня в составе

Нападающий «Нэшвилла» Джонатан Маршессо заявил, что «Вегас» не сделал ему достойного контрактного предложения. 33-летний форвард выступал за «Вегас» с 2017 года и становился с командой обладателем Кубка Стэнли в 2023 году.

«Я так и не получил от «Вегаса» достойного предложения. Не думаю, что клуб сделал всё возможное, чтобы оставить меня в составе. Но это часть бизнеса. Вероятно, у клуба свои планы. Двигаемся дальше», – цитирует Маршессо TSN.

Маршессо подписал соглашение с «Нэшвиллом» сроком на пять лет, общая сумма сделки составила $ 27,5 млн. В прошедшем регулярном чемпионате НХЛ 33-летний Маршессо провёл все 82 матча, в которых набрал 69 очков, забив 42 гола и сделав 27 передач, с показателем полезности «-2». В плей-офф на счету форварда 4 (2+2) очка в семи матчах серии с «Далласом».