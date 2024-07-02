В «Миннесоте» оценили подписание контракта с российским нападающим Яковом Трениным

Генеральный менеджер «Миннесоты» Билл Герин прокомментировал переход Якова Тренина в «Уайлд». Россиянин подписал с клубом четырёхлетний контракт с зарплатой $ 3,5 млн за сезон.

«Я до сих пор считаю, что в нашей команде хватает игроков, способных забивать голы. Нам нужно хорошо обороняться, а игра в меньшинстве была одной из наших слабых сторон в прошлом сезоне. Тренин поможет нам во всех этих аспектах», – цитирует Герина пресс-служба клуба.

В прошедшем регулярном чемпионате НХЛ на счету Тренина 76 проведённых матчей, в которых он набрал 17 (12+5) очков. В плей-офф принял участие в 10 матчах и забросил одну шайбу.

Напомним, «Миннесота» не принимала участия в розыгрыше Кубка Стэнли — 2024, так как не попала в плей-офф, заняв 10-е место в Западной конференции с 86 очками.