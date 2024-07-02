«Миннесота» продлила контракт с защитником Джейкобом Миддлтоном

«Миннесота» продлила контракт с канадским защитником Джейкобом Миддлтоном, сообщает пресс-служба клуба. 28-летний игрок обороны поставил подпись под четырёхлетним контрактом с кэпхитом $ 4,35 млн, который будет действовать с сезона-2025/2026.

Миддлтон набрал 25 (7+18) очков и 77 минут штрафа в 80 играх за «Миннесоту» в прошлом сезоне. Защитник установил рекордные показатели по очкам, голам, передачам, штрафным минутам и сыгранным встречам в прошлом сезоне и провёл свой 200-й матч в карьере в НХЛ 12 января против «Филадельфии». Защитник набрал 57 (14+43) очков в 239 играх НХЛ за шесть сезонов с «Сан-Хосе» и «Миннесотой».

Миддлтон сделал пять результативных передач в 10 играх, что помогло сборной Канады выиграть золотую медаль на чемпионате мира по хоккею 2023 года.