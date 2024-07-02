«Сент-Луис» получил двух нападающих в результате обмена с «Далласом» и «Оттавой»

«Сент-Луис» в результате обмена с «Оттавой» получил нападающего Мэтью Жозефа и выбор в третьем раунде драфта 2025 года, а в результате обмена с «Далласом» в стан «блюзменов» перешёл форвард Радек Факса. Компенсации «Сенаторз» и «Старз» станут известны позднее.

30-летний Факса в прошлом сезоне принял участие в 74 матчах регулярного чемпионата за «Старз», набрав 19 (7+12) очков и 20 минут штрафа. Он также забил гол в восьми матчах плей-офф. Уроженец Чехии был выбран «Старз» под общим 13-м номером драфта НХЛ 2012 года и всю свою девятилетнюю карьеру провёл в «Далласе».

27-летний Жозеф в прошлом сезоне сыграл за «Сенаторз» 72 матча регулярного чемпионата, набрав 35 (11+24) очков и 51 минуту штрафа. Уроженец Квебека был выбран «Тампа-Бэй Лайтнинг» в четвёртом раунде под общим 120-м номером драфта НХЛ 2015 года.