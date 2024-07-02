«Сент-Луис» подписал новый контракт с нападающим Павлом Бучневичем на $ 48 млн

«Сент-Луис» подписал новый контракт с нападающим Павлом Бучневичем. Как сообщает пресс-служба клуба, россиянин подписал шестилетний контракт на общую сумму $ 48 млн ($ 8 млн за сезон). Новое соглашение начнёт действовать с сезона-2025/2026.

Напомним, в нынешнем сезоне Бучневич провёл 80 матчей, в которых забросил 27 шайб и отдал 36 результативных передач, набрав в общей сложности 63 очка. Всего за свою карьеру за «блюзменов» Павел записал в свой актив 206 (83+123) баллов в 216 матчах.

Выбранный «Рейнджерс» в третьем раунде драфта НХЛ 2013 года под общим 75-м номером, Бучневич набрал 401 очко, включая 162 гола и 239 передач в 517 играх регулярного сезона.

«Сент-Луис Блюз» закончил регулярку в Национальной хоккейной лиге на девятой строчке турнирной таблицы Западной конференции, набрав 92 очка.