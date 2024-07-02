Стали известны подробности нового шестилетнего контракта Бучневича с «Сент-Луисом»

Российский нападающий Павел Бучневич подписал с «Сент-Луисом» новый шестилетний контракт на общую сумму $ 48 млн ($ 8 млн за сезон). Новое соглашение начнёт действовать с сезона-2025/2026. Стали известны подробности контракта россиянина по каждому сезону. Запрет на обмен вступает с момента подписания контракта.

Cезон-2025/2026 — $ 8 млн;

сезон-2026/2027 — $ 6 млн;

сезон-2027/2028 — $ 10 млн;

сезон-2028/2029 — $ 11 млн;

сезон-2029/2030 — $ 8 млн;

сезон-2030/2031 — $ 5 млн.

Напомним, в нынешнем сезоне Бучневич провёл 80 матчей, в которых забросил 27 шайб и отдал 36 результативных передач, набрав в общей сложности 63 очка. Всего за свою карьеру за «блюзменов» Павел записал в свой актив 206 (83+123) баллов в 216 матчах.