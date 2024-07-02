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Никита Задоров рассказал, почему принял решение продолжить карьеру в «Бостоне»

Никита Задоров рассказал, почему принял решение продолжить карьеру в «Бостоне»
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Защитник Никита Задоров рассказал, почему принял решение продолжить карьеру в «Бостоне». Россиянин подписал шестилетний контракт с «Брюинз» на общую сумму $ 30 млн.

«С чего начать, почему я выбрал «Брюинз»? Мне нравится здесь всё, культура в организации. За свои 11 лет в НХЛ я не слышал ничего плохого о культуре «Брюинз», команде «Брюинз» и игроках, которые здесь играли. Для меня это не составило большого труда, когда мы узнали, что «Брюинз» заинтересованы в том, чтобы я играл за них. Это было взаимно.

Думаю, что «Бостон» был на вершине моего списка всю мою жизнь. Мне нравится стиль «Брюинз», как будто он мне всегда нравился. Я просто хочу начать играть как можно скорее», — цитирует Задорова пресс-служба НХЛ.

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